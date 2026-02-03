Settore giovanile, Bilobrk e Maiorana ceduti a titolo definitivo, tre i prestiti

Settore giovanile, Bilobrk e Maiorana ceduti a titolo definitivo, tre i prestiti
Oggi alle 18:39
Redazione FV

La Fiorentina in questo mese di mercato ha fatto alcuni trasferimenti riguardanti il settore giovanile con un paio di cessioni a titolo definitivo e alcuni prestiti fino a giugno. Ecco l'elenco pubblicato dalla stessa Fiorentina:

Batignani Francesco (2007): Trasferimento a titolo temporaneo alla società ASD Terranuova Traiana fino al 30 giugno 2026.
Bilobrk Ante (2007): Trasferimento a titolo definitivo alla società NK Rudes (Croazia).
Diallo Mamadou Alpha (2007): Trasferimento a titolo temporaneo alla società Fussball Club Südtirol fino al 30 giugno 2026.
Maiorana Stefano (2007): Trasferimento a titolo definitivo alla società Venezia FC.
Tarantino Jacopo (2005): Trasferimento a titolo temporaneo alla società SS Audace Cerignola fino al 30 giugno 2026.
Vannucchi Tommaso (2007): Trasferimento a titolo temporaneo alla società Cosenza Calcio fino al 30 giugno 2026.