Caso Verona-Kouamé, il presidente Zanzi chiarisce: "Mancato qualche documento"

Agli ultimi minuti di mercato, lunedì sera alle ore 20, è saltato il passaggio di Christian Kouamé all'Hellas Verona. L'ivoriano era stato ceduto dalla Fiorentina e annunciato dagli scaligeri, ma c'è stato un errore nel deposito del contratto dell'attaccante e ieri è arrivata la conferma da parte della Lega Serie A che il trasferimento non si sarebbe ufficializzato. Un intrigo su cui è tornato oggi il presidente esecutivo del Verona, Italo Zanzi, in conferenza stampa: "Abbiamo visto un'opportunità per rinforzare la squadra, interessante.

Abbiamo fatto tutte le cose nella forma regolare, è mancato qualche documento dall'altra parte. Ma non la vediamo come una cosa che fosse fondamentale per rimanere in Serie A o per lottare ogni giorno".