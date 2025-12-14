Fiorentina-Hellas Verona 0-1, Gift Orban non perdona: ospiti in vantaggio a fine primo tempo

Oggi alle 15:53Primo Piano
di Redazione FV

Termina 0-1 il primo tempo della sfida salvezza tra Fiorentina ed Hellas Verona. Ospiti che partono forte trovando subito la traversa con Bernede, ma con il passare dei minuti sono i viola a prendere in mano il pallino del gioco. Doppia occasione sui piedi di Kean che a tu per tu con Montipò prima spara alto, e poi lo colpisce in pieno. Sul finale una grande disattenzione della retroguardia di casa e del portiere De Gea consente a Gift Orban di segnare la rete del vantaggio.