Dagli inviati

Fiorentina-Verona 0-1: Orban ghiaccia il Franchi, due passaggi e l'Hellas passa

Fiorentina-Verona 0-1: Orban ghiaccia il Franchi, due passaggi e l'Hellas passaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:45Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Tutto troppo semplice per l'Hellas Verona: basta un pallone recuperato a ridosso della propria area, con Elmusrati che verticalizza subito per il nuovo entrato Orban: il centravanti ospite brucia Ranieri, si presenta da solo davanti a De Gea e lo batte con un destro sul palo del portiere, con lo spagnolo che non appare piazzato benissimo. 0-1 per la squadra di Zanetti.