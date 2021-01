Arriva una sconfitta per la Fiorentina Primavera che perde in trasferta contro il Genoa per 2-1. In gol per i liguri Dumbravanu e Cenci, gol al 95', mentre per i viola in gol Di Stefano che segna il suo primo gol in campionato. Da segnalare l'espulsione di Ponsi al minuto 87.