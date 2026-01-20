Primavera, le formazioni di Parma-Fiorentina in programma alle 14

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:39Giovanili
di Redazione FV

Alle 14:00 è in programma il fischio d’inizio della gara di campionato Primavera 1, valida per la ventunesima giornata, tra Parma e Fiorentina. Queste le formazioni ufficiali della partita.

PARMA (4-2-3-1): Astaldi; Mena, Conde, Drobnic, Marchesi; Konate, Diop; Cardinali, Plicco, Ciardi; Mikolajewski. All.: Nicola Corrent

FIORENTINA (4-3-1-2): Fei; Trapani (c), Turnone, Sadotti, Evangelista; Bonanno, Montenegro, Conti; Atzeni; Jallow, Mazzeo. All.: Galloppa.