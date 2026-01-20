Primavera, le formazioni di Parma-Fiorentina in programma alle 14
FirenzeViola.it
Alle 14:00 è in programma il fischio d’inizio della gara di campionato Primavera 1, valida per la ventunesima giornata, tra Parma e Fiorentina. Queste le formazioni ufficiali della partita.
PARMA (4-2-3-1): Astaldi; Mena, Conde, Drobnic, Marchesi; Konate, Diop; Cardinali, Plicco, Ciardi; Mikolajewski. All.: Nicola Corrent
FIORENTINA (4-3-1-2): Fei; Trapani (c), Turnone, Sadotti, Evangelista; Bonanno, Montenegro, Conti; Atzeni; Jallow, Mazzeo. All.: Galloppa.
Pubblicità
Giovanili
Commisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utiledi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Commisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Copertina
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com