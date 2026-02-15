Jagiellonia-Pisa, la stagione in 5 giorni. Per Gudmunsson e Rugani è atteso il rientro

La stagione della Fiorentina impone ritmi altissimi e la squadra di Vanoli, dopo la grande vittoria di ieri a Como, si giocherà una buona fetta dell'annata in cinque soli giorni. Ne dà conto La Nazione, approfondendo la settimana che attende i viola con la trasferta in Polonia di giovedì sera, a Bialystok contro lo Jagiellonia, e lo scontro diretto con il Pisa nel derby di lunedì 23 febbraio. E a proposito della sfida salvezza coi cugini toscani, ieri a Como erano assenti sia Albert Gudmundsson che Daniele Rugani, che - per motivi diversi - puntano con decisione a tornare a disposizione per la gara con i nerazzurri.

Il numero 10 sta meglio, si è ripreso quasi del tutto dalla distorsione alla caviglia che lo aveva messo ko con il Torino ma lo staff medico non lo ha reputato pronto per prendere parte alla trasferta contro la squadra di Fabregas e difficilmente verrà convocato per la gara in Polonia, dove peraltro ci saranno temperature che oscilleranno tra i -5 e i -10 (l’islandese potrebbe non essere l’unico big lasciato a Firenze). Il centrale invece, non essendo stato incluso nella lista Uefa, non potrà essere coinvolto per la gara contro lo Jagiellonia ma spera di avere una chance dal 1’ con il Pisa.