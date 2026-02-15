FirenzeViola Parisi, un'altra prova top e quell'elogio di Fabregas: Vanoli ha (ri)trovato il suo jolly

Arrivato a Como alla ricerca di punti fondamentali per risalire la classifica dopo le ultime sconfitte, Paolo Vanoli aveva deciso di apporre dei cambi alla formazione titolare, lasciando in panchina Gosens e puntando sul suo jolly: Fabiano Parisi. E la risposta del terzino ex Empoli non si è fatta attendere. Il classe 2000 si era già reso protagonista di ottime prestazioni in questa stagione, convincendo e sorprendendo in più occasioni: dal pareggio 2-2 contro la Juventus, al successo in Conference contro la Dinamo Kiev per 2-1, passando per il roboante 5-1 all’Udinese, fino alle vittorie contro Cremonese (1-0) e Bologna (2-1). Ieri, nella vittoria di Como per 2-1, il classe 2000 ha confermato ancora una volta il suo impatto positivo sulla squadra, rendendosi protagonista di un'altra incoraggiante prestazione.

Le statistiche parlano chiaro: 65 tocchi, solo 3 falliti, 6 dribbling riusciti su 7 tentativi, 4 falli subiti e un gol propiziato, quello di Fagioli. Unica nota negativa, lo sfortunato autogol che ha riaperto la partita, rischiando di vanificare il vantaggio acquisito dalla Fiorentina e facendo riapparire i fantasmi di altri punti persi dalla Viola in situazione di vantaggio. Nonostante l’episodio sfortunato, però, la prestazione di Parisi è rimasta straordinaria, e a notarlo non sono stati solo i tifosi viola ma anche gli avversari, e soprattutto chi li guida: durante la conferenza post partita, infatti, lo stesso Cesc Fabregas non si è trattenuto esclamando: “Parisi, mamma mia, che giocatore!”.

Vanoli può sorridere: il terzino può ora diventare un'altra freccia dell'arco da scoccare per raggiungere la salvezza. Un vero e proprio jolly che può essere impiegato all'occorrenza come titolare, come subentrante, come terzino ma anche come ala, vista la sua velocità, i suoi dribbling e la sua personalità. Ma soprattutto, visti anche i margini di miglioramento, potrà essere fondamentale per dare un apporto qualitativo a tutta la fase difensiva.