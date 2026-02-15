FirenzeViola L'effetto Paratici sui suoi ragazzi: Fagioli e Kean, i top player che il ds voleva

vedi letture

Vedeva e voleva due top player, per il momento li sta ottenendo. Quando si è presentato da nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici aveva tessuto le lodi di Nicolò Fagioli e Moise Kean. Due ragazzi del suo vivaio, cresciuti a Vinovo sotto la sua ala ai tempi della Juventus, e che il neo ds viola intende far sbocciare ora col giglio sul petto. Le risposte finali si avranno come sempre alla fine del percorso, ma l’inizio dell’era Paratici per i due ex bianconeri è stato senza dubbio degno delle migliori aspettative.

Il regista tanto atteso

Fagioli è stato decisivo ieri a Como con un gol di coloro che il calcio lo hanno in testa, come si legge sui giornali di stamani, ma è in generale l’ultimo lungo periodo del centrocampista che finalmente fa esultare in casa viola. Il classe 2001 gioca da qualche mese come non lo si era mai visto prima, da quando era sbarcato a Firenze ormai più di un anno fa. Ogni tanto incappa in qualche errore che risulta incisivo, ma la mole di gioco prodotta dal play maker tanto desiderato è sotto gli occhi di tutti. "Nicolò è un patrimonio del calcio italiano, deve solo aggiungere la cattiveria agonistica e la voglia di essere un numero uno", diceva Paratici dieci giorni fa: vero che siamo solo all’inizio, ma che inizio.

L’attaccante che vuol diventare “da 20 reti”

Parole al miele che il direttore sportivo viola aveva speso anche per Kean, descritto in sede di presentazione come "l’attaccante italiano più forte che c’è. Deve solo fare Kean, cioè essere un centravanti da 20 gol a campionato". Qui la dose di autostima riversata nel giocatore è anche più spinta, dato che lo score del centravanti, nella sua storia, non recita numeri del genere. Ma è un pensiero di tutti il fatto che la salvezza della Fiorentina passi molto dai gol di Kean, indiscutibilmente l’attaccante più forte della rosa di Vanoli e uno dei migliori della Serie A. Da quando è arrivato Paratici, nelle uniche due partite disponibili è andato a segno. Anche in questo caso siamo solo all’inizio, ma se il buongiorno si vede dal mattino, vuol dire che la cura Paratici sta funzionando per davvero.