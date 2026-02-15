San Valentino a firma Vanoli: tutti i meriti sono suoi. Le pagelle del tecnico

Se una settimana fa, dopo il pari contro il Torino, era ritenuto il principale responsabile degli errori, a questo giro Paolo Vanoli viene celebrato da tutta la critica sportiva. L'allenatore della Fiorentina confeziona un San Valentino dolcissimo, con una vittoria pesantissima sull'ostico campo del Como. E i commenti del giorno dopo sono tutti dalla sua: "Stavolta la squadra gioca gli ultimi minuti senza paura: era l’ora. Coraggioso nel mettere in campo due esterni d’attacco, conquista tre punti assolutamente inaspettati e proprio per questo ancora più graditi", l'analisi del Corriere Fiorentino. A cui fa eco La Nazione: "Segnare due volte alla seconda difesa della Serie A e gestire il vantaggio anche con cinismo e scaltrezza deve essere sottolineato. A Como solo il Milan ha vinto e soprattutto ha segnato più di due reti. Insomma, si potrebbe parlare di ’miracolo’, ma sarebbe riduttivo. Stavolta, direbbero i maligni, non sbaglia i cambi perché li fa solo alla fine". E poi il Corriere dello Sport-Stadio: "Tutti i meriti sono per una vittoria cercata, voluta, conquistata e difesa con la sofferenza che darà la salvezza, i demeriti per un’espulsione da evitare".

Le pagelle di Vanoli:

Corriere dello Sport-Stadio: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere Fiorentino: 7

La Nazione: 7

la Repubblica: 7