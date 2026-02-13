Primavera, anticipi e posticipi delle giornate 27 e 28: ecco gli orari viola
Attraverso un comunicato emesso poche ore fa sul suo sito ufficiale, la Lega di Serie A ha reso noti gli orari di due giornate del campionato Primavera (la numero 27 e la numero 28) che riguardano ovviamente anche la Fiorentina, capolista del torneo. La squadra di Galloppa, che domenica alle 15 sarà impegnata sul campo del Verona in trasferta (gara valida per la 25a giornata), nei turni immediatamente dopo sarà impegnata sabato 28 febbraio a Cesena alle ore 11 (diretta tv su Sportitalia) mentre nella giornata successiva, mercoledì 4 marzo, ospiterà al Viola Park il Bologna alle ore 18 (anche questa gara verrà trasmessa da Sportitalia). Di seguito gli orari dei turni annunciati:
27a giornata
Cesena-Fiorentina: sabato 28 febbraio, ore 11
28a giornata
Fiorentina-Bologna: mercoledì 4 marzo, ore 18
