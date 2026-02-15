FirenzeViola Ranieri e la rinascita di Como: ora il difensore vuole tornare protagonista

Quella di ieri è una data che Luca Ranieri cerchierà di rosso sul calendario, come quella di una rinascita. Finora la data cerchiata, ma in negativo, era quella del 21 dicembre, visto che è stata la sua prima gara senza fascia e in cui è stato spostato a terzino sinistro, ruolo che non ricopriva dai tempi della Salernitana. Squalificato a Parma nell'ultima del 2025, il 2006 inizia nello stesso ruolo e, partendo dal 1', gioca solo 66 minuti. Da allora tornerà titolare solo nella sfortunata partita di Coppa Italia, proprio contro il Como al Franchi, al centro di una difesa inedita con Comuzzo e Balbo e Fortini ai lati. Nelle restanti partite del nuovo anno gioca solo complessivamente 55 minuti restando addirittura in panchina con il Cagliari.

Periodo di riflessione: senza fascia e titolarità

In quasi due mesi insomma perde fascia e titolarità (Cremonese il 4/1 e Coppa a parte, come detto). Un periodo che però è servito a Luca Ranieri a capire, a bocce ferme, cosa non è andato nel suo modo di giocare ma anche e soprattutto nel suo atteggiamento. Vanoli ieri pomeriggio lo ha rimesso al centro del progetto e ne ha beneficiato anche Pongracic che è potuto tornare nella sua posizione più ideale a destra. I due hanno alzato le barricate in un finale incandescente in cui il Como ha provato ad approfittare di quella che finora è stata la debolezza viola, ovvero subire gol nei finali di gara: 10 punti persi dopo il 90', 22 da rimonte altrui.

Chiusure e break provvidenziali

Non stavolta dove non solo la difesa ha tenuto ma anche tutta la squadra è andata in soccorso, compatta. Come dimenticare l'ultima azione di Kean prima di uscire con un salvataggio in difesa? Basti questo insomma a capire che è contato anche l'atteggiamneto di tutta la squadra, oltre che dei due centrali che certo il loro lavoro lo hanno fatto al meglio. Anzi Ranieri ha messo lo zampino anche sul secondo gol viola (con Perrone che fa fallo su Mandragora) con un recupero in scivolata preziosissimo.