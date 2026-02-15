Vittoria da squadra che vuole salvarsi. Repubblica: "Viola, con tutta la disperazione"

Per la Repubblica (ed. Firenze), il successo della Fiorentina a cospetto del Como è stato "Un bel passo avanti ma, soprattutto, una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista". Lo scrive l'edizione locale del quotidiano romano, nell'editoriale sulla squadra di Vanoli a cura di Giuseppe Calabrese, che commenta così i tre punti di ieri: "La Viola è scesa in campo per aggredire gli avversari, per non farli respirare. Forse è la prima volta che la Fiorentina mette in campo, in senso buono, tutta la sua disperazione. Una partita da squadra che si deve salvare. Poi la testa. La Fiorentina non si è persa mai, nemmeno dopo la rete del Como. Per una volta il finale non è stato fatale. Merito di un gruppo che ha saputo gestire bene anche le tensioni che si sono create in campo e non è caduto nella trappola del nervosismo. Oddio, Vanoli un po’ sì, ma il suo sfogo è comprensibile vista la situazione e il momento che sta vivendo la Fiorentina. Lui più di tutti sta pagando sulla sua pelle la pressione di una stagione maledettamente complicata".

Spazio poi ai singoli: "Non dobbiamo dimenticare i gol, ovviamente. Quello di Fagioli, che ha aperto i giochi, e quello di Kean che forse ha restituito alla Fiorentina il suo centravanti. C’è bisogno che tutto sia al posto giusto per giocarsi le ultime possibilità di salvezza. La strada non è semplice, però la Fiorentina ce la può fare se da qui alla fine gioca sempre con questa convinzione. E, infine, che dire del mercato. Le scelte di Paratici hanno ribaltato un gruppo che aveva bisogno di essere puntellato in più zone del campo. La rivoluzione d’inverno ha portato giocatori capaci di alzare il tasso tecnico della Fiorentina, e già perfettamente a loro agio dentro il calcio di Vanoli".