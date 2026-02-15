Vittoria pesante per la Fiorentina, Pasqualin: "Per blasone e organico non può retrocedere"
Quella di ieri a Como, per la Fiorentina è stata una vittoria davvero pesante. Lo dice la classifica ma lo ribadisce anche Claudio Pasqualin, storico agente, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403 che ha parlato così a Tuttomercatoweb.com: “Una vittoria necessaria. Serviva un successo ed è arrivato. Per blasone, prestigio, storia, organico e molto altro la Fiorentina non merita di retrocedere. Però poi bisogna anche dimostrare sul campo. E ieri è arrivata una vittoria importante e molto utile”.
La cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisadi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
