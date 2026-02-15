Vittoria pesante per la Fiorentina, Pasqualin: "Per blasone e organico non può retrocedere"

Quella di ieri a Como, per la Fiorentina è stata una vittoria davvero pesante. Lo dice la classifica ma lo ribadisce anche Claudio Pasqualin, storico agente, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403 che ha parlato così a Tuttomercatoweb.com: “Una vittoria necessaria. Serviva un successo ed è arrivato. Per blasone, prestigio, storia, organico e molto altro la Fiorentina non merita di retrocedere. Però poi bisogna anche dimostrare sul campo. E ieri è arrivata una vittoria importante e molto utile”.