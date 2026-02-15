Primavera, pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Verona: la Viola perde la vetta
All'Olivieri Stadium, la Fiorentina di mister Galloppa pareggia 2-2 contro il Verona di mister Moro. Con questo risultato i viola perdono la vetta a discapito della Roma, vittoriosa per 6-2 contro l'Inter. Nella cronaca della partita, dopo appena due minuti sono gli scaligeri ad andare avanti nel punteggio sfruttando un rigore assegnato dopo fallo di Fei su Monticelli. Sul dischetto si presenta Vermesan che non sbaglia battendo Fei. Passano 10 minuti e la Fiorentina pareggia con Conti su tap-in dopo parata di Castignini.
La gioia del gol però dura appena un minuto infatti al 13° arriva il nuovo vantaggio locale ancora con Vermesan. Nei minuti successivi ci provano Kone ma soprattutto Braschi, ma il Verona riesce a clamorosamente a salvarsi, riuscendo a liberare una conclusione da pochi passi del giovane attaccante gigliato. Nel secondo tempo ci pensa Puzzoli a pareggiare i conti con una punizione imparabile per Castagnini. Prossimo appuntamento per la Viola di mister Galloppa contro la Lazio, il 21 febbraio, in casa.
