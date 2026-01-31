Primavera, Fiorentina raggiunta in pieno recupero dal Torino: a Orbassano è 1-1
Fiorentina e Torino Primavera si spartiscono la posta in palio allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano. Passano in vantaggio i viola di mister Galloppa con gol di Braschi al 19' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Decisivo il tocco di Deli che serve il bomber viola, il quale, da centro area, fa perno sul marcatore battendo Cereser in girata. 12° gol in campionato per lui.
Da segnalare, per la squadra di casa, almeno 3 occasioni da gol create nella seconda metà del primo tempo prontamente intercettate da un attento Fei. Squadra viola sfortunata nel secondo tempo con la traversa colpita da Atzeni al 76'. Il gol dei granata arriva, infine, in pieno recupero con Zaia che, dopo aver superato due avversari sulla destra ed essere entrato in area, fa partire un tiro da posizione defilata, beffando Fei. Con questo risultato la Fiorentina torna in vetta alla classifica, facendosi però agguantare dal Parma che nella giornata di ieri aveva battuto il Frosinone con punteggio di 3-2.
