Mandragora: "Che quest'anno deludente possa essere d'insegnamento: a presto"
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Anche Rolando Mandragora ha voluto fare un commento alla stagione della Fiorentina affidandosi ai social.
Il centrocampista viola, attraverso il suo profilo Instagram, si è espresso così a conclusione dell'annata viola: "È stata un’annata difficile e deludente…che possa essere di insegnamento per tutti noi e permetterci di ripartire in maniera diversa! Grazie a tutti A presto".
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