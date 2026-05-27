Mandragora: "Che quest'anno deludente possa essere d'insegnamento: a presto"

Mandragora: "Che quest'anno deludente possa essere d'insegnamento: a presto"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:26Primo Piano
di Redazione FV

Anche Rolando Mandragora ha voluto fare un commento alla stagione della Fiorentina affidandosi ai social.

Il centrocampista viola, attraverso il suo profilo Instagram, si è espresso così a conclusione dell'annata viola: "È stata un’annata difficile e deludente…che possa essere di insegnamento per tutti noi e permetterci di ripartire in maniera diversa! Grazie a tutti A presto".