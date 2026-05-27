Ecco perché la Fiorentina ha accelerato su Grosso: anticipata la concorrenza del Bologna

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L’accordo per Fabio Grosso alla Fiorentina è in dirittura d’arrivo, ormai manca pochissimo per la fumata bianca. Questo è quanto riporta stamani La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come prima il ds viola Fabio Paratici dovrà comunque comunicare a Paolo Vanoli che non ci sarà un futuro insieme.

Succederà nelle prossime ore, poi verranno limati gli ultimi dettagli. Decisivi i contatti degli ultimi giorni, che hanno convinto il club ad accelerare per non correre il rischio di ritrovarsi a battagliare con la concorrenza (Grosso è pure nella lista del Bologna in caso di addio, sempre più probabile, di Vincenzo Italiano). L’intesa di massima è stata raggiunta sulla base di un biennale con stipendio più o meno raddoppiato (intorno al milione e mezzo).