Primavera, Deli: "Abbiamo lavorato tanto. Dedico il gol alla mia famiglia"

Il classe 2006 della Primavera, Lapo Deli, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria per 2-0 sul Torino che regala i primi tre punti stagionali alla Fiorentina allenata da Mister Galloppa. Il numero 8 viola è stato il primo ad aprire le danze in questa stagione, segnando il primo gol stagionale viola e anche il suo primo personale il Primavera.



Quanto ha influito il carico di lavoro degli allenamenti sulla prestazione di oggi?

“Di sicuro tanto. Abbiamo lavorato tanto e bene: c’erano tanti ragazzi nuovi, abbiamo lavorato come si deve e si è visto”.

Primo gol in campionato Primavera: a chi lo dedichi?

“Alla mia famiglia che ha sempre fatto tanti sacrifici per me da quando sono alla Fiorentina”.

Nel secondo tempo si è vista un po’ meno precisione: a cosa è dovuto?

“Dovevamo chiudere prima la partita, abbiamo accusato un po’ di stanchezza”.