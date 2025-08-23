Primavera, alle 16.30 Genoa-Fiorentina: le formazioni ufficiali
Alle 16.30, allo stadio Sciorba di Genova, fischio d'inizio di Genoa-Fiorentina, valida per la seconda giornata del campionato Primavera. Sia Fiorentina che Genoa hanno vinto la prima gara e si trovano appaiate a tre punti. Prima della gara verrà osservato un minuto di silenzio per la morte di Corradi. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:
Genoa (3-5-1-1): Baccelli; Odero, Klisys, Pallavicini; Celik, Grossi, Lafont, Carbone, Arata; Zulevic. A disposizione: Mihelsons, Dodde, Doucoure, Spicuglia, Taieb, Albè, Khallouki, Galvano, Giangreco, Gibertini, Ndulue. Allenatore Sbravati
Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnone, Balbo; Montenegro, Deli; Evangelista, Atzeni, Mazzeo; Puzzoli. A disposizione: Dolfi, Fei, Bonanno, Maiorana, Pirrò, Angiolini, Batignani, Conti, Morazzini, Mataran, Sturli. Allenatore: Daniele Galloppa
