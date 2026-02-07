Primavera, alle 15 c'è Fiorentina-Napoli: ecco le formazioni
Alle ore 15 è in programma la sfida tra Fiorentina Primavera e Napoli Primavera valida per la ventiquattresima giornata del campionato di categoria. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre per il match che si terrà al Viola Park.
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani, Sadotti, Kospo, Perrotti; Bonanno, Deli; Bertolini, Atzeni, Mazzeo; Braschi. A disp.: Dolfi, Turnone, Puzzoli, Kone, Keita, Angiolini, Conti, Evangelista, Croci, Montenegro, Sturli. Allenatore: Daniele Galloppa
NAPOLI (3-4-1-2): Ferrante; Garofalo, Caucci, Gambardella; Olivieri, Cimmaruta, Genovese, D'Angelo; Borriello; Raggioli, Torre. A disp.: Pugliese, De Luca, Nardozi, Palomba, Iovine, Melnyk, Eletto, Gorica, Baridò, De Martino. Allenatore: Dario Rocco
