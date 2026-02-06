Primavera, Galloppa: "Il Napoli ha entusiasmo ma la Fiorentina deve essere se stessa"

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha presentato il prossimo match di campionato contro il Napoli al sito ufficiale della Fiorentina: "Conosciamo bene l'avversario, sappiamo cosa ci aspetta e quali sono le insidie. Ma se noi facciamo le nostre cose possiamo prendere in mano la partita" è la direttiva del tecnico alla sua squadra che poi spiega dell'avversario: "È una squadra caratteriale perché mette in campo entusiasmo. Noi siamo la Fiorentina e dobbiamo essere noi stessi: la squadra sta facendo le prestazioni che mi piacciono. Speriamo di inanellare risultati importanti"..

Sul recente pareggio con il Torino aggiunge: "Ci ha lasciato molto amaro in bocca. Sarebbero stati tre punti meritati perché abbiamo fatto un'ottima partita creando tanto. Questo ci deve lasciare dentro quella rabbia di chi sa che ha lasciato punti per strada. Sappiamo cosa dobbiamo migliorare perché dobbiamo essere più lucidi e cinici davanti alla porta. Creiamo tanto ma teniamo troppo le partite in bilico"