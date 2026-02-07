FirenzeViola
Primavera, Ademi ko al secondo allenamento: fuori un mese
Brutte notizie per Arnis Ademi, terzino sinistro della Fiorentina Primavera. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il classe 2007 svizzero si è infortunato durante il secondo allenamento e avrà un recupero non così breve: per quello che ci risulta potrebbe dover stare ai box per un mese circa.
Il tecnico Daniele Galloppa ha detto di lui a fine partita col Napoli: “Purtroppo ha avuto un leggero infortunio e dovrà stare fuori qualche giorno”. Però, appunto, la degenza di Ademi dovrebbe essere un po’ più lunga rispetto a quanto sperato dall’allenatore viola.
