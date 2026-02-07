FirenzeViola

Formazione, in rialzo le quotazioni di Parisi al posto di Gosens

A poche ore dalla sfida tra Fiorentina e Torino emerge un’indiscrezione di formazione per quanto riguarda la squadra di Paolo Vanoli. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it aumentano le possibilità che Fabiano Parisi giochi da titolare al posto di Robin Gosens sulla fascia sinistra. Si tratterebbe di una scelta tecnica. Ad ora l’ex Empoli è in vantaggio sul compagno di reparto tedesco, che quindi potrebbe fare il suo ingresso probabilmente a partita in corso. Ne beneficerebbe anche Manor Solomon, che inizierebbe dal primo minuto come esterno d'attacco sulla corsia di destra.