Formazione, in rialzo le quotazioni di Parisi al posto di Gosens
A poche ore dalla sfida tra Fiorentina e Torino emerge un’indiscrezione di formazione per quanto riguarda la squadra di Paolo Vanoli. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it aumentano le possibilità che Fabiano Parisi giochi da titolare al posto di Robin Gosens sulla fascia sinistra. Si tratterebbe di una scelta tecnica. Ad ora l’ex Empoli è in vantaggio sul compagno di reparto tedesco, che quindi potrebbe fare il suo ingresso probabilmente a partita in corso. Ne beneficerebbe anche Manor Solomon, che inizierebbe dal primo minuto come esterno d'attacco sulla corsia di destra.
Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
Luca Calamai: Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Pietro Lazzerini: Il manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
