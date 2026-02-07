Lazio, Sarri: "Qui ho un contratto, se nessuno cambia opinione andremo avanti insieme"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus e dopo la chiusura del mercato invernale commentando il pensiero di ieri di Fabiani su una squadra non indebolita: “Io penso che quella di prima era una squadra più pronta, questa è fatta da ragazzi che devono crescere. Solo Taylor era uno che doveva ritrovare condizione fisica e ambientarsi a un campionato che non è quello olandese: non avremo il miglior campionato al mondo, ma quello italiano è comunque difficile. Il suo inserimento sarà il più rapido”.

Fabiani ha anche dichiarato che pensa si andrà avanti insieme: “Io penso che c’è un contratto in essere, quindi se non ci sono cose particolari che possono far cambiare opinione a una delle due parti si possa andare avanti. Poi io sono come i tifosi: mi piacerebbe sognare, non dico vincere ma sognare sì. È tutto l’anno che la squadra affronta difficoltà per motivazioni varie. Ci possono dire che siamo scarsi, ma non che abbiamo non affrontato situazioni”.