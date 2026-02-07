Primavera, la Fiorentina batte il Napoli 3-0 ed è prima in classifica!

La Fiorentina Primavera batte 3-0 il Napoli Primavera e vola al primo posto in classifica. La squadra di Daniele Galloppa, seppure abbia dominato per gran parte del match al Viola Park, ha portato a casa la sfida coi partenopei solo nel finale, aprendo le marcature all’ottantaduesimo con Riccardo Braschi e raddoppiando al novantesimo con Gabriele Conti, che ha poi fatto il bis al novantacinquesimo siglando il definitivo 3-0. Con questo risultato i viola si sono portati in vetta alla classifica a quota 42 punti, appena sopra la Roma che conta 41 punti.