Settore giovanile: ecco tutti gli impegni calcistici previsti nel weekend
Questo fine settimana, presso il “Rocco B. Commisso Viola Park”, si svolgeranno le seguenti partite di campionato del settore giovanile della Fiorentina:
PRIMAVERA: Fiorentina – Napoli, sabato 7 febbraio, ore 15.00
UNDER 8: Fiorentina – Firenzuola, sabato 7 febbraio, ore 18.00
UNDER 12: Fiorentina – Empoli, sabato 7 febbraio, ore 19.00
UNDER 10: Fiorentina – Rondinella, domenica 8 febbraio, ore 9.00
UNDER 9: Fiorentina – Affrico, domenica 8 febbraio, ore 9.00
UNDER 15: Fiorentina – Avellino, domenica 8 febbraio, ore 10.30
UNDER 16: Fiorentina – Avellino, domenica 8 febbraio, ore 12.30
UNDER 14: Fiorentina – Empoli, domenica 8 febbraio, ore 15.00
UNDER 13: Fiorentina – Empoli, domenica 8 febbraio, ore 17.00
Concludono il week end le partite delle squadre impegnate in trasferta nei seguenti match:
UNDER 10: Floria – Fiorentina, sabato 7 febbraio, ore 10.30 @ campo “Grazzini” di Firenze
UNDER 9: Floria – Fiorentina, sabato 7 febbraio, ore 10.30 @ campo “Grazzini” di Firenze
UNDER 11: Empoli – Fiorentina, sabato 7 febbraio, ore 14.30 @ campo “Monteboro” di Empoli (FI)
UNDER 17 FEMMINILE: Arezzo - Fiorentina, sabato 7 febbraio, ore 15.00 @ campo "Il Caggio" di Ceciliano (AR)
UNDER 12 FEMMINILE: Vigor - Fiorentina, sabato 7 febbraio, ore 15.00 @ campo "G. Impastato" di Troghi (FI)
UNDER 15 FEMMINILE: Fiorentina - Arezzo, sabato 7 febbraio, ore 18.00 @ campo "I Ponti" di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 12: San Donato Tavarnelle – Fiorentina, domenica 8 febbraio, ore 9.00 @ campo “Comunale” di San Donato in Poggio (FI)
UNDER 10 FEMMINILE: Isolotto - Fiorentina, domenica 8 febbraio, ore 9.30 @ campo "Isolotto" di Firenze
UNDER 8: San Michele Cattolica Virtus – Fiorentina, domenica 8 febbraio, ore 10.30 @ campo “Sussidiario San Michele” di Firenze
UNDER 18: Inter – Fiorentina, domenica 8 febbraio, ore 11.00 @ campo “Konami Youth Development Centre 1” di Milano
PRIMAVERA FEMMINILE: Parma - Fiorentina, domenica 8 febbraio, ore 14.30 @ campo "Il Noce" di Noceto (PR)
UNDER 12: Milan – Fiorentina, domenica 8 febbraio, ore 14.30 @ campo “Puma HOF” di Vismara (MI)
UNDER 11: Milan – Fiorentina, domenica 8 febbraio, ore 14.30 @ campo “Puma HOF” di Vismara (MI)
