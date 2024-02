PAPALATO (U18), Peccato essere eliminati così. Noi...

L'allenatore dell'U18 viola Christian Papalato ha parlato così ai media presenti tra cui FirenzeViola.it, dopo la sconfitta con il Mavlon che costa l'eliminazione dalla Viareggio Cup. Queste le sue parole: "Non voglio dire niente sull'arbitraggio. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che a livello evolutivo sono più pronti di noi. Sono stati bravi, bisogna fargli i complimenti. Ci siamo complicati la partita con due errori individuali, e davanti abbiamo sprecato tanto. Prima della partita ho detto ai ragazzi che per noi sarebbe stato importante arrivare fino in fondo per confrontarsi con realtà straniera e diverse. E' un peccato non esserci riusciti perché questa competizione ci avrebbe potuto far crescere. Questa competizione è formativa, e quando incontriamo squadre più fisicate, noi soffriamo. Dobbiamo essere più maliziosi e reggere la botta a livello fisico".

Cosa lasciano tre anni di Viareggio? "Io ero alla prima esperienza quando ho iniziato. Per me era molto importante far bene. Ho notato che con il passare del tempo sono le squadre estere che hanno più voglia di lasciare il segno in questo torneo. Penso che questo sia un plus. Avere a che fare con squadre internazionali è sempre un bene. Se devo fare un bilancio, per me è stata un'esperienza molto positiva".