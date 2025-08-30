Nuovo acquisto per il settore giovanile della Fiorentina: ecco Abrignani dalla Spes Montesacro
Filippo Abrignani è un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva dalla Spes Montesacro, società affiliata che fa capo all'ex viola Alberto Aquilani. Naturalmente è destinato al settore giovanile. Ad annunciarlo è il direttore della società laziale Attilio Ortenzi che attraverso i social dice: "Dopo tre bellissimi anni alla Spes Montesacro, dove si è formato come giocatore, Filippo Abrignani firma per la Fiorentina. Grande soddisfazione per il ragazzo e motivo di orgoglio per noi. In bocca al lupo, Filippo”.
