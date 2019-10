MAZZANTINI, Maggior soddisfazione è crescita ragazzi

L'allenatore dell'Under 15 viola, Mirko Mazzantini, parla della sua squadra e delle sue ambizioni sul sito ufficiale della Fiorentina: "Quando ho iniziato 22 anni fa nei dilettanti il mio sogno era di arrivare alla Fiorentina perché è la squadra per cui tifo perciò la mia passione è massima. Tutte le nostre squadre cercano di fare un gioco propositivo perché il gioco è funzionale al risultato ma anche la miglior via per far crescere i ragazzi. Le vittorie passano ma per un allenatore del settore giovanile la maggior soddisfazione è vedere arrivare i ragazzi che hai allenato in prima squadra. Abbiamo ottenuto 9 punti, il campionato è più difficile dello scorso anno, ci sono otto squadre che si contendono i primi posti. Noi siamo una squadra rinnovata ma siamo forti e ce la giochiamo fino in fondo".