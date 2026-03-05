Social

Serata insieme per tre giocatori della Fiorentina: la foto

Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Nelle ore scorse alcuni giocatori della Fiorentina si sono concessi una serata insieme in città, in particolare Oliver Christensen, Albert Gudmundsson e Marin Pongracic. Un modo per stemperare le difficoltà del momento e ritrovare il sorriso, come mostra la foto del locale storico di piazza Pitti dove erano i tre viola, postata sui social.