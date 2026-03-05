Dagli inviati Osio: "Mettere in discussione Vanoli ora è deleterio, bisogna far quadrato"

L'ex calciatore del Parma Marco Osio ha parlato a margine della serata-evento organizzata in occasione del sesto anniversario della "Alberto Di Chiara Academy" a Scandicci, anche di Fiorentina-Parma: "Con le Legends Parma ci troviamo spesso ed era doveroso essere qui a festeggiare Alberto Di Chiara. La gara con il Parma è difficile per la Fiorentina perché nelle ultime 4 partite i ducali hanno fatto dieci punti e quindi si è allontanata dai bassifondi mentre per la Fiorentina i punti sono fondamentali perché la stagione si sta accorciando e i punti in classifica diventano pesanti anche se io personalmente tra le due squadre vedo una differenza tecnica tra le due squadre a favore della Fiorentina. Però sono quelle annate che nascono male e dopo è sempre più difficile recuperare".

Come deve giocare la Fiorentina contro questo Parma? "Il Parma è che ti fa giocare male, sia in casa che in trasferta ha fatto partite chiuso e tui aggredisce lasciandoti poco spazio. La gara penso che la faccia la Fiorentina ma il Parma sa chiudersi".

Qual è il giudizio su Vanoli? "La salvezza può valere la riconferma, credo che sia un allenatore valido e metterlo in discussione ora è deleterio e bisogna dunque far quadrato. Cambiare ora creerebbe ancora più problemi. La Fiorentina è superiore dal punto di vista tecnico ma è una questione di testa perché quando entri in un vortice di difficoltà non è facile recuperare".