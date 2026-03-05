Social Bonaventura annuncia il suo ritiro: "Non sento più il fuoco dentro"

Giacomo Bonaventura dice addio al calcio giocato. All'età di di 36 anni, Jack ha deciso di ritirarsi. Fino a qualche giorno fa impegnato a Riad nell'Al-Shabab (Saudi Pro League), Bonaventura ha giocato per quattro stagioni con la maglia della Fiorentina: per lui 162 presenze e 22 reti, tra queste anche quella nella sfortunata finale di Conference del 2023 contro il West Ham (segnò il gol del momentaneo 1-1 prima della rete decisiva di Bowen), ma il club con cui ha giocato più partite è il Milan, sei stagioni e 184 gare. Questo il suo addio al calcio sui social: “Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento. È inutile che poi uno continui a giocare e trascinarsi, rischi di non divertirti più e secondo me non ha senso. Quando ho iniziato a sentire questo ho preso questa decisione. Sicuramente la squadra in cui ho giocato di più è stata il Milan: ci sono rimasto sei anni e probabilmente è quella con cui ho disputato più partite, quella a cui sono più legato. Però non posso non citare anche Atalanta e Fiorentina: ognuna, a modo suo, è stata un’esperienza che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere molto.

Nel calcio, dopo che non giochi per due settimane, già si dimenticano tutti. Però mi piacerebbe essere ricordato come un appassionato di calcio, uno che ha lavorato tanto e ha sempre cercato di dare il massimo, senza scorciatoie e senza furbizie. Ho sempre creduto nel lavoro e ho cercato di dare sempre il meglio di me. Ho sempre dato tutto e anche le cose che, durante una carriera, magari non vanno come vorresti, bisogna prenderle per quello che sono, farne tesoro e usarle per crescere, diventando un giocatore e una persona migliore”.