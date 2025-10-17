Galloppa sul Bologna: "E' come andare a un esame. Abbiamo studiato"

L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato così del prossimo impegno di campionato dei suoi ragazzi contro il Bologna: "Io credo che ha questa partita ci arriviamo bene, ho visto crescere il livello degli allenamenti e questo mi piace. Ho detto ai ragazzi che contro il Bologna è come andare a fare un esame su quello che hanno fatto, incontriamo una squadra che ha cambiato diversi moduli, che ha cambiato diversi modi di pressare, quindi dobbiamo essere pronti a tutto, è come presentarci all'esame avendo studiato. La pausa è servita per recuperare tutti, perché ormai la rosa è al completo chi più chi meno. Arriviamo bene alle prossime sei partite che sono veramente importanti. Si parla di questa trasferta che faremo a Varsavia, perché è emozionante perché sarà la prima volta per tutti, ma per me domani è una partita troppo importante, voglio che i ragazzi ci arrivino arrabbiati e motivati, poi penseremo alla trasferta europea.

Dobbiamo concentrarci sul Bologna perché sarà una partita difficile. Cambieremo qualcosa, ma non tanto, perché secondo me per l'età e per le caratteristiche dei ragazzi, non farli giocare e catapultarli direttamente in campo mercoledì per me non è conveniente. Qualcosa cambieremo, ma lo faremo perché abbiamo tante soluzioni che ci permettono di mantenere una qualità alta, quindi ci sarà spazio per qualcuno domani, per altri mercoledì e poi la prossima partita dovremmo cambiare qualcosa. L'importante è ciò che gli ho detto lunedì: se abbiamo scelto che squadra vogliamo essere e allora siamo consapevoli di come dobbiamo essere a Bologna, a Varsavia e con l'Atalanta e se manteniamo questa identità sono convinto che tutti daranno il meglio".