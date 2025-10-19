Il Como batte la Juventus 2-0 e l'aggancia in classifica. Tifosi contro la gara a Perth
FirenzeViola.it
Scivolone della Juventus in casa del Como. La squadra di Fabregas vince 2-0 sotto gli occhi di Arsene Wenger, Thierry Henry e il CT dell'Italia Gennaro Gattuso che erano al Sinigaglia e aggancia proprio la Juve in classifica al quinto posto, a quota 12. E' Kempf al 6' a mettere la gara in discesa per i lariani che poi si salvano dall'assalto bianconero, David segna al 36' ma è in fuorigioco. Nella ripresa, al 79', la prodezza di Nico Paz chiude di fatto la partita.
Ad inizio gara i tifosi del Como avevano invece mostrato il disappunto per la gara con il Milan che la squadra lariana dovrà giocare a Perth, rimanendo in silenzio per il primo quarto d'ora.
Pubblicità
News
Tornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"di Tommaso Loreto
Le più lette
1 Pioli punta sui big. Kean ci prova con Gudmundsson e Fazzini a supporto. Pongracic favorito su Comuzzo
2 Tornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"
Copertina
FirenzeViolaPioli e una scalata che parte dalla "sua" Milano, ora è il momento di riprendere a pedalare
Alberto PolverosiMilan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson?
Luca CalamaiPioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valero
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com