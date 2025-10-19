Il Como batte la Juventus 2-0 e l'aggancia in classifica. Tifosi contro la gara a Perth

Scivolone della Juventus in casa del Como. La squadra di Fabregas vince 2-0 sotto gli occhi di Arsene Wenger, Thierry Henry e il CT dell'Italia Gennaro Gattuso che erano al Sinigaglia e aggancia proprio la Juve in classifica al quinto posto, a quota 12. E' Kempf al 6' a mettere la gara in discesa per i lariani che poi si salvano dall'assalto bianconero, David segna al 36' ma è in fuorigioco. Nella ripresa, al 79', la prodezza di Nico Paz chiude di fatto la partita.

Ad inizio gara i tifosi del Como avevano invece mostrato il disappunto per la gara con il Milan che la squadra lariana dovrà giocare a Perth, rimanendo in silenzio per il primo quarto d'ora.