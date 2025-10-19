Festa Bologna, il Genoa fallisce un rigore al 95': Parma e Fiorentina (comunque ultima) ringraziano
Il Bologna vince 2-0 a Cagliari mentre il pari per 0-0 tra Genoa e Parma regala ai rossoblù il punto per agganciare Pisa e Fiorentina e trascinarle all'ultimo posto in classifica, tutte e tre a tre punti ma i viola devono ancora giocare. Ma i liguri sprecano una grande occasione per il sorpasso in classifica con un rigore sbagliato nel recupero, con sospiro di sollievo delle due toscane.
Il Bologna di Italiano come detto vince con un gol per tempo: al 31' è Holm a sbloccare poi nella ripresa Orsolini, partito dalla panchina, raddoppia all'80'. Nel finale l'arbitro concede un rigore agli emiliani poi annullato al VAR, con il risultato che resta sullo 0-2.
Partita avara di emozioni se non nel finale e senza gol tra Genoa e Parma con la squadra ducale che perde Ndiaye al 42' per doppia ammonizione nel giro di 5 minuti. Il giocatore costringerà così la sua squadra a giocare in dieci per tutta la ripresa ma il Genoa non approfitta della superiorità numerica. Al 95' ha però una grande occasione: l'arbitro concede il rigore ma Cornet lo sbaglia clamorosamente.
