Primavera, il Bologna prima della Youth League. Galloppa si aspetta molto

Primavera, il Bologna prima della Youth League. Galloppa si aspetta moltoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:45Giovanili
di Redazione FV

Oggi pomeriggio tocca di nuovo alla Fiorentina Primavera, in campo alle 15 contro il Bologna. Prossimo al debutto in Youth League (settimana prossima contro il Legia Varsavia), il tecnico Daniele Galloppa si aspetta molto, una grande prova dopo il deludente 1-1 col Verona (la gara di oggi sarà in diretta su Sportitalia). Formazione già scelta, con bomber Braschi che, nel 4-2-3-1 di partenza, sarà supportato da una trequarti con Bertolini, Puzzoli e Koné.

La speranza è quella di proseguire nei risultati positivi delle ultime 3 giornate (2 vittorie e 1 pari) che hanno portato i viola a 14 punti, al 3° posto in classifica. Lo riporta La Nazione.