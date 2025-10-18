Dagli inviati Galloppa: "Mi aspettavo questa prestazione. Ora vogliamo essere protagonisti in Europa"

Daniele Galloppa, tecnico della primavera viola, ha parlato nel post partita della vittoria della sua Fiorentina sul campo del Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "Sono contento, io e la squadra eravamo concentrati su questa partita. I ragazzi in queste settimane li ho visti bene e gli avevo detto che c'erano i presupposti per fare questa grande partita e poi pensare alla Youth League. La squadra mi è piaciuta tanto, abbiamo fatto qualche cambio e tutti hanno risposto presente".

Sulla dominanza tattica vista oggi: "Credo che siamo stati bravi nella lettura della gara anche se abbiamo concesso qualcosina. Questo era un esame e la squadra l'ha superato, i ragazzi sono stati grandissimi".

Sull'approccio della squadra: "Non so se è un caso ma siamo sempre andati in vantaggio, l'approccio è quello giusto. Poi ci sono le reazioni degli avversari e ovviamente li qualcosina abbiamo sbagliato. Come successo per dire a Monza. Dobbiamo concretizzare di più per quello che creiamo".

Cosa ne pensa delle prove di Evangelista e Jallow?: "Evangelista oggi ha giocato da terzino perché si sta allenando bene e in vista anche della Youth Legaue dato che è 2007.Jallow sta crescendo molto, si è allenato bene e avevo il dubbio se farlo giocare oppure no, ci da molte soluzioni come Braschi, Bertolini e Kone".

Un pensiero sulla prima partita in Youth Legaue della storia della Fiorentina contro il Legia Varsavia: "Ci aspetta un'esperienza nuova e bellissima, c'è fibrillazione nella squadra e nello staff per la gara. Dobbiamo essere orgogliosi di portare la Fiorentina primavera per la prima volta in Europa. Gli avversari gli abbiamo studiati anche se loro avendo la seconda squadra sono di difficile lettura perché non sappiamo chi giocherà. Vogliamo comunque essere protagonisti in Europa".