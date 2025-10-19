Il primo tiro della Fiorentina arriva al 52': botta di Nicolussi Caviglia

Oggi alle 21:58Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina batte il primo colpo della sua partita contro il Milan a San Siro al 52' di una partita bloccatissima, nella quale gli uomini di Pioli non sono mai andati vicini ad impensierire Maignan nel primo tempo. Ma Nicolussi Caviglia è finalmente riuscito a liberare un destro potente dopo poco più di 50 minuti, con il pallone che è uscito di pochissimo a lato della porta rossonera: la prima conclusione dei viola, ora manca la prima in porta.