Il primo tiro della Fiorentina arriva al 52': botta di Nicolussi Caviglia
FirenzeViola.it
La Fiorentina batte il primo colpo della sua partita contro il Milan a San Siro al 52' di una partita bloccatissima, nella quale gli uomini di Pioli non sono mai andati vicini ad impensierire Maignan nel primo tempo. Ma Nicolussi Caviglia è finalmente riuscito a liberare un destro potente dopo poco più di 50 minuti, con il pallone che è uscito di pochissimo a lato della porta rossonera: la prima conclusione dei viola, ora manca la prima in porta.
Pubblicità
Primo Piano
Tornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"di Tommaso Loreto
Le più lette
3 Festa Bologna, il Genoa fallisce un rigore al 95': Parma e Fiorentina (comunque ultima) ringraziano
Copertina
Alberto PolverosiMilan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson?
Luca CalamaiPioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valero
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com