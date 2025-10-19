Dalla Grecia, il Panathinaikos interessato a Pradè: lo suggerisce Baldini
Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, contestato apertamente dalla curva Fiesole e non solo, sarebbe corteggiato dal Panathinaikos. Dalla Grecia infatti, su OlaPrasina1908, si parla di un interesse del club greco ad averlo come direttore sportivo. L'idea nascerebbe da Franco Baldini, il dirigente di Reggello ed ex Roma ora nell'organigramma del club greco, che avrebbe suggerito di ripartire, per la riorganizzazione sportiva, proprio da Pradè. E, dopo gli incontri in occasione della sfida della scorsa Conference, anche il presidente del club greco Giannis Alafouzos gradirebbe il nome del dirigente viola.
