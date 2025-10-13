Primavera, date e orari dei prossimi match: ecco il calendario dei baby viola
Con un comunicato emesso in questi minuti, la Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi di cinque giornate del campionato di Primavera 1 (dalla 13ª alla 17ª), con relativi orari di inizio delle gare e copertura televisiva. Interessata, ovviamente, anche la Fiorentina di mister Daniele Galloppa, reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Verona e adesso a riposo in virtù della sosta per le nazionali. Ecco, nel dettaglio, quanto stabilito dalla Lega per gli impegni dei baby viola tra novembre e dicembre:
13ª giornata
Sassuolo-Fiorentina (lunedì 1° dicembre, ore 16) - Sportitalia
14ª giornata
Napoli-Fiorentina (domenica 7 dicembre, ore 11) - Sportitalia
15ª giornata
Fiorentina-Cesena (domenica 14 dicembre, ore 13) - Primavera TV
16ª giornata
Cremonese-Fiorentina (mercoledì 17 dicembre, ore 16) - Primavera TV
17ª giornata
Fiorentina-Cagliari (domenica 21 dicembre, ore 13) - Sportitalia
