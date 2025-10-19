Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: gioca Fagioli, non Gudmundsson! Kean ok
Alle 20:45 scendono in campo Milan e Fiorentina per il posticipo di Serie A. Una partita che mette di fronte i rossoneri in cima alla classifica dopo il buon inizio di stagione, e i viola che invece sono all'ultimo posto. Pioli recupera Moise Kean e lo lancia subito in campo, ma la sorpresa è la presenza dal 1' di Fagioli al posto di Gudmundsson, da capire se da mezzala o trequartista. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Loftus-Cheek, Gimenez, Balentien, Odogu.
Allenatore: Allegri.
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Fagioli, Fazzini; Kean.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fortini, Parisi, Kouadio, Comuzzo, Viti, Ndour, Sohm, Gudmundsson, Sabiri, Dzeko, Piccoli.
Allenatore: Pioli.
