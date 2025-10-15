Deli si racconta: "Primavera, che bel gruppo. Sogno di arrivare in Serie A"

Lapo Deli, centrocampista della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club viola nell'ambito della rubrica "Viola Futuro" raccontandosi. Ecco alcune delle sue parole: "In questi dodici anni alla Fiorentina la partita più emozionante è stata quella che ho vissuto in Under-17 contro l'Inter, quando eravamo in semifinale scudetto. Eravamo una grande squadra, ci credevamo tanto… ma non è finita bene".

Che rapporto hai con i tuoi compagni?

"Splendido, soprattutto con i 2006. Siamo un grandissimo gruppo, che quest'anno si è arricchito anche dei 2007. Essere un 2006 mi dà grande responsabilità ma anche i più giovani sono ragazzi molto responsabili".

Se tu non avessi fatto il calciatore, cosa avresti fatto nella vita?

"Io ho sempre pensato al calcio, non ho mai avuto altri sport o hobby tranne la play e uscire con gli amici".

Chi è più forte a giocare alla play?

"Trapani è il più forte di tutti, assieme ad Angiolini".

Chi ti ha trasmesso la passione per il calcio?

"Mio padre ci ha giocato da giovane, anche se non ad alti livelli. E anche mio fratello giocava a calcio".

Dove ti vedi tra cinque anni?

"Spero in Serie A ma so che non è facile. Spero però in alto. Il mio sogno è quello di vincere il Mondiale".