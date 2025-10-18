Fiorentina primavera, la formazione ufficiale per la sfida contro il Bologna
FirenzeViola.it
La Fiorentina primavera si appresta ad affrontare l'ottava gara di campionato sul campo del Bologna, con il match che avrà il suo avvio alle ore 15:00. In tal senso a meno di un'ora dal match sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. Queste le scelte di Stefano Morrone e Daniele Galloppa:
BOLOGNA: Happonen; Ferrari, Lai, Mazzetti, Papazov, Nordvall, Nesi, Toroc, Markovic, Tomasevic, Bousnina. A disp: Franceschelli, Puukko, Briguglio, Dimitrisin, Alvarez Catillo, Armanini, Negri, Sadiku, N'diaye, Tonin, Jaku.
FIORENTINA: Dolfi; Trapani, Kospo, Sadotti, Bertolini, Deli, Puzzoli, Kone, Conti, Evangelista; Braschi. A disp: Fei, Bonanno, Turnone, Keita, Jallow, Angiolini, Batignani, Balbo, Montenegro, Sturli, Atzeni.
Pubblicità
Giovanili
Milan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson? di Alberto Polverosi
Le più lette
2 Milan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson?
Copertina
Luca CalamaiPioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valero
Lorenzo Di BenedettoCara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com