Fiorentina primavera, la formazione ufficiale per la sfida contro il Bologna

Fiorentina primavera, la formazione ufficiale per la sfida contro il BolognaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:14Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina primavera si appresta ad affrontare l'ottava gara di campionato sul campo del Bologna, con il match che avrà il suo avvio alle ore 15:00. In tal senso a meno di un'ora dal match sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. Queste le scelte di Stefano Morrone e Daniele Galloppa:

BOLOGNA: Happonen; Ferrari, Lai, Mazzetti, Papazov, Nordvall, Nesi, Toroc, Markovic, Tomasevic, Bousnina. A disp: Franceschelli, Puukko, Briguglio, Dimitrisin, Alvarez Catillo, Armanini, Negri, Sadiku, N'diaye, Tonin, Jaku.

FIORENTINA: Dolfi; Trapani, Kospo, Sadotti, Bertolini, Deli, Puzzoli, Kone, Conti, Evangelista; Braschi. A disp: Fei, Bonanno, Turnone, Keita, Jallow, Angiolini, Batignani, Balbo, Montenegro, Sturli, Atzeni.