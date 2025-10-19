FirenzeViola
Dopo il primo tiro, arriva il gol: pasticcio Milan, Gosens segna a porta vuota!
Alla prima conclusione verso la porta del Milan, la Fiorentina passa in vantaggio a San Siro! Cross di Fagioli dopo un corner ribattuto, Ranieri svetta con un colpo di testa verso la porta da posizione defilata, Maignan ci arriva ma respinge sul petto di Gabbia girato verso la porta. Il pallone arriva così a Robin Gosens che a porta vuota non può sbagliare a porta avanti la squadra allenata da Pioli abbastanza a sorpresa. Milan-Fiorentina 0-1 dopo 56 minuti.
