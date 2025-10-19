FirenzeViola

Con Ranieri fuori, Leao trova il pareggio: è 1-1 tra Milan e Fiorentina

Con Ranieri fuori, Leao trova il pareggio: è 1-1 tra Milan e FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:09Primo Piano
di Redazione FV

Dura meno di 10 minuti il vantaggio della Fiorentina a San Siro con il Milan. Mentre Ranieri era fuori in attesa di rientrare in campo dopo un colpo preso al volto, Rafael Leao ha fatto 1-1 con un destro dalla distanza che si infila all'angolino e lascia De Gea senza scampo, anche se lo spagnolo è un po' in ritardo. Di nuovo tutto in parità a Milano.