DS RECANATESE, Ci interessa Capasso. La Fiorentina...

Il ds della Recanatese, José Cianni ha parlato a Il Resto del Carlino del giovane esterno della Fiorentina, Ciro Capasso. Queste le sue parole: “Ci speriamo tantissimo e posso dire che, in tal senso, c’è la volontà sia del club viola sia dell’agente. Adesso dovremo confrontarci con lui, al ritorno dalle vacanze. Non lo abbiamo pressato troppo perché, sino all’8 giugno, era impegnato nella finale scudetto della Primavera. La Serie C rappresenta però il palcoscenico forse ideale per diventare un giocatore vero, tra l’altro in un ambiente che ormai, è risaputo a livello nazionale, garantisce totale affidabilità e senza troppe pressioni. Aggiungo che è molto gratificante constatare questa considerazione un po’ ovunque”.