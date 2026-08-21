Questione Kean, La Nazione titola: "Un rinforzino e puoi salpare"
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"Un rinforzino e puoi salpare". Così La Nazione oggi apre le sue pagine sportive in merito alla questione Moise Kean e alla seconda offerta da parte del Como attesa dalla Fiorentina. Il quotidiano parla di una deadline di 48 ore per definire l'operazione in un senso o nell'altro, altrimenti non se ne farà niente.
Offerte concrete dopo quella da 5 più 25 di qualche giorni fa ancora non sono arrivate ma le indiscrezioni parlano di un rilancio nelle prossime ore. Il giocatore intanto continua ad allenarsi in vista del debutto di lunedì contro la Roma e viene segnalato molto tranquillo. Ha lasciato carta bianca alla società e gli vanno bene entrambe le soluzioni.
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FirenzeViolaKean non può diventare un problema, né se parte né se resta: l'aria è cambiata. Paratici vuol dire fiducia
Pietro LazzeriniFortini+Comuzzo: il Torino deve 30 milioni alla Fiorentina, torneranno entrambi? Contatto Fabregas-Kean ma il Como deve fare i conti con le (giuste) pretese viola. Il centrocampo una montagna russa
Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
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