Dall'Under-8 all'Under-15: weekend ricco di appuntamenti per il vivaio viola
Come informa la Fiorentina attraverso il suo sito ufficiale, questo fine settimana, presso lo stadio “Davide Astori” del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgeranno le seguenti partite di campionato:
PLAY OFF UNDER 15: Fiorentina – Milan, domenica 7 giugno, ore 11.00 (Semifinale/Andata) - nella foto dell'articolo, il tecnico Matia Balestracci.
PLAY OFF UNDER 15 FEMMINILE: Fiorentina – Napoli, domenica 7 giugno, ore 16.00 (Quarti/Ritorno – Andata: Napoli 3 – 4 Fiorentina)
La Fiorentina Under 11 sarà impegnata nel memorial “Pin”, che si svolgerà sabato 6 giugno presso lo Stadio “Davide Astori” del Rocco B. Commisso Viola Park. Di seguito il programma delle gare:
Fiorentina – Chiusi, ore 10.00
Fiorentina – Marciano, ore 10.40
Fiorentina – Castelnuovo Garfagnana, ore 11.40
Fiorentina – FASE FINALE, orario da definire
La Fiorentina Under 12 Femminile sarà impegnata nella “Supercoppa Rosa”, che si svolgerà sabato 6 giugno presso lo Stadio “Torrini” di Sesto Fiorentino (FI). Di seguito il programma delle gare:
Arezzo – Fiorentina, ore 15.00
Livorno – Fiorentina, ore 15.50
Atletico Levane Leona – Fiorentina, ore 16.15
Fiorentina – Sestese, ore 16.40
La Fiorentina Under 10 Femminile sarà impegnata nella “Supercoppa Rosa”, che si svolgerà sabato 6 giugno presso lo Stadio “Torrini” di Sesto Fiorentino (FI). Di seguito il programma delle gare:
Fiorentina – Livorno, ore 15.00
Fiorentina – Vigor CF, ore 15.20
Fiorentina – Sestese Rosa, ore 15.40
La Fiorentina Under 8 sarà impegnata nel torneo “Soccer Boys”, che si svolgerà sabato 6 giugno presso lo “Stadio Nicoletti” di Follonica (GR). Di seguito il programma delle gare:
Fiorentina – Gavinana, ore 10.25
Fiorentina – Mazzola, ore 10.50
Fiorentina – Grosseto, ore 11.40
Fiorentina – FASE FINALE, orario da definire
La Fiorentina Under 8 sarà impegnata anche nel torneo “Piccoli Diavoli”, che si svolgerà domenica 7 giugno presso il campo “Comunale” di Fucecchio (FI). Di seguito il programma delle gare:
Montevarchi – Fiorentina, ore 10.30
Aglianese – Fiorentina, ore 11.30
Fiorentina – Vecchiano, ore 12.30
Fiorentina – FASE FINALE, orario da definire
La Fiorentina Under 8 sarà impegnata anche nel Torneo “Ligorna”, che si svolgerà domenica 7 giugno presso il campo “Comunale” di Ligorna (GE). Di seguito il programma delle gare:
Fiorentina – Genova Calcio, ore 11.55
Fiorentina – Molassana, ore 13.40
Fiorentina – Multedo, ore 17.00
Oregina – Fiorentina, ore 18.45
La Fiorentina Under 9 sarà impegnata nel torneo “Marabotti”, che si svolgerà sabato 6 giugno presso il campo “Perticata” di Carrara (MS). Di seguito il programma delle gare:
Fiorentina – Canaletto, ore 16.55
Colli – Fiorentina, ore 18.10
Fiorentina – Montignoso, ore 19.00
La Fiorentina Under 13 sarà impegnata nel memorial “Niccolini”, che si svolgerà sabato 6 giugno presso il campo “Comunale” di Poppi (AR). Di seguito il programma delle gare:
Fiorentina – DA DEFINIRE, ore 10.00
Fiorentina – Modena, ore 12.00
Perugia – Fiorentina, ore 16.00
Fiorentina – FASE FINALE, orario da definire
La Fiorentina Under 12 sarà impegnata nel torneo “Danieli” presso lo “Stadio Stirpe” di Frosinone. Di seguito il programma delle gare:
Fiorentina – Benevento, sabato 6 giugno, ore 15.00
Fiorentina – Roma City, sabato 6 giugno, ore 16.40
Fiorentina – Como, domenica 7 giugno, ore 9.50
Fiorentina – FASE FINALE, domenica 7 giugno, orario da definire
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