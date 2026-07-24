Dagli inviati
Fiorentina attesa a Londra nel pomeriggio: il video con gli ultimi aggiornamenti
FirenzeViola.it
Andrea Giannattasio, inviato di FirenzeViola in Inghilterra, ci presenta la mini tournée inglese direttamente dal Matrade Loftus Road Stadium
La Fiorentina si appresta a partire per l'Inghilterra dopo la rifinitura di questa mattina. Partenza prevista per le 15.30 di oggi con arrivo all'aeroporto di Luton a Londra intorno alle 17 ora locale.
Il nostro inviato in UK, Andrea Giannattasio, direttamente dal Matrade Loftus Road Stadium dove domani si disputerà la seconda amichevole estiva, la prima in terra d'Albione, ha presentato il programma della mini tournée e dei prossimi giorni della squadra di Fabio Grosso.
Guarda il video per gli ultimi aggiornamenti dall'Inghilterra!
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